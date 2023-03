Izšla kantata Milana Dekleve po motivih antične Kasandre

Ljubljana, 2. marca - Pesnik, pisatelj in glasbenik Milan Dekleva je po motivih antične Kasandre ustvaril kantato za osamljeni ženski glas in klavir Ko me ne bo, bom spet prišla do vas, ki je zdaj izšla v obliki ilustrirane knjižne izdaje s priloženim glasbenim albumom. Ilustracije je prispevala Milanka Fabjančič.