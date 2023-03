Z Grosupeljčanom tudi starejši iz okoliških vasi brezplačno do zdravstvenega doma

Grosuplje, 1. marca - V Grosuplju so danes pred parkirno hišo P+R slovesno predali namenu novo električno vozilo Grosupeljčan, s katerim bodo starejšim prebivalcem Grosuplja in okoliških vasi brezplačno omogočali nujne prevoze, recimo do zdravstvenega doma. Prevozi do zdravstvenega doma bodo na voljo tudi mamicam z mlajšimi otroki.