Junija na dražbo predmeti Joanne Woodward in Paula Newmana

New York, 4. marca - Newyorška avkcijska hiša Sotheby's je za junij napovedala serijo dražb v živo in na spletu, na katerih bo ponudila predmete hollywoodskega para Joanne Woodward in Paula Newmana. Med drugim bodo naprodaj pohištvo, umetniška dela, nakit, knjige in številni drugi predmeti.