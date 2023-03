Delnice Cinkarne Celje kot edine ne sledijo pozitivnemu trendu

Ljubljana, 1. marca - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se v dopoldanskem delu današnjega trgovanja zvišujejo, izjema so delnice Cinkarne Celje, ki so se pocenile že za skoraj poldrugi odstotek. Tečaji delnic Save Re, Krke in Telekoma Slovenije so se medtem zvišali za po približno odstotek. Vlagatelji večinoma povprašujejo po delnicah Krke.