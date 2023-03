Slovenska strelska reprezentanca z dobrimi občutki v Estonijo

Ljubljana, 1. marca - Pred slovensko strelsko reprezentanco je zimski vrhunec v letu 2023. Na evropskem prvenstvu v zračnem orožju na 10 metrov med 5. in 12. marcem v Tallinnu bo nastopilo enajst strelcev in strelk, v zelo izostreni konkurenci pa imata največ možnosti za odmeven izid Živa Dvoršak (Olimpija) med člani in Luka Lukič (Trzin) med mladinci.