EU dosegla začasni dogovor o oblikovanju evropskih zelenih obveznic

Bruselj, 1. marca - Pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta EU so dosegli začasni dogovor o oblikovanju standardov za evropske zelene obveznice. Dogovor določa enotne zahteve za izdajatelje obveznic, ki želijo uporabljati oznako evropska zelena obveznica za svoje okoljsko trajnostne obveznice. Te so usklajene s taksonomijo EU in so na voljo vlagateljem po vsem svetu.