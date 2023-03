Grabića pri Bravu nasledil Arnol

Ljubljana, 1. marca - Potem ko je v sredo Dejan Grabić sprejel trenersko službo pri slovenskem nogometnem prvoligašu Muri, so danes Ljubljančani predstavili njegovega naslednika na klopi Brava. To je postal Aleš Arnol, dosedanji vodja mladinskega programa pri klubu iz Šiške in pomočnik glavnega trenerja, so zapisali na svoji spletni strani pri Bravu.