Singapur, 1. marca - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Za rast cen so poskrbeli spodbudni podatki o krepitvi predelovalne dejavnosti na Kitajskem, ki nakazujejo okrevanje gospodarstva in krepijo upanje po večjem povpraševanju po nafti, navaja nemška tiskovna agencija dpa.