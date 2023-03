Winnipeg, 1. marca - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL dosegli zmago v gosteh v Winnipegu, kjer so domačo zasedbo Jets premagali po pravi drami po kazenskih strelih s 6:5. Junak tekme je bil slovenski as Anže Kopitar, ki je v rednem delu tekme zabil kar štiri gole.