Na festivalu malvazije letos več kot 150 vzorcev vin

Portorož, 5. marca - Društvo vinogradnikov slovenske Istre danes in v ponedeljek v portoroškem Hotelu Slovenija organizira 25. festival Malvazija, žlahtni okus Mediterana. Obiskovalci bodo lahko okušali več kot 150 vzorcev malvazij in spoznali 71 vinarjev iz slovenske Istre, Krasa, Vipavske doline, Brd, hrvaške Istre in Italije, napovedujejo organizatorji.