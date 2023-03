Nov poraz Dallasa, zmaga Denverja in 100. trojni dvojček Jokića

Dallas, 1. marca - Košarkarji Dallas Mavericks so po nedeljskem porazu proti Los Angeles Lakers izgubili še proti Indiana Pacers. Gosti so zmagali s 124:122. Zvezdnik Dallasa Luka Dončić je tekmo končal z 39 točkami, osmimi skoki, šestimi podajami in blokado. Denver Nuggets so s 133:112 zmagali pri Houston Rockets, Vlatko Čančar je v 27 minutah zbral devet točk.