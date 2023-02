Newyorške borze končale v rdečem

New York, 28. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so po nemirni torkovi seji končale s padcem, saj so bili podatki o zaupanju potrošnikov slabi, donosi ameriških državnih obveznic pa so se znižali, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.