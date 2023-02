Ob razpravi o gasilskih plačah opozicija in koalicija z medsebojnimi očitki

Ljubljana, 28. februarja - Odbor DZ za obrambo se je na zahtevo poslancev SDS sestal na nujni seji, povod za katero je bil nedavni protest poklicnih gasilcev. Po oceni SDS je ta pokazal "vso nepripravljenost na dialog in očiten prezir" vlade do tega poklica. Na vladni strani in v koaliciji očitke zavračajo, v opoziciji pa da so sejo izkoristili za nabiranje političnih točk.