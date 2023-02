Dnevnik o zavezništvu med mestnimi svetniki Gibanja Svoboda in Zoranom Jankovićem (29. 2.)

Ljubljana, 28. februarja - Mateja A. Hrastar v komentarju Moralna načela Jankovića in Goloba piše o zavezništvu med mestnimi svetniki Gibanja Svoboda in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Kritična je predvsem do njihovega skoraj popolnoma složnega glasovanja o dodatku za delovno uspešnost direktorice Zdravstvenega doma Ljubljana Antonije Poplas Susič.