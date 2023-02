Stoltenberg: Zdaj je čas za vstop Finske in Švedske v Nato

Helsinki, 28. februarja - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je danes Turčijo in Madžarsko ponovno pozval k ratifikaciji pristopnih protokolov Finske in Švedske za članstvo v zavezništvo. "Zdaj je čas, da Finsko in Švedsko v celoti sprejmemo kot članici," je v Helsinkih na skupni novinarski konferenci s finsko premierko Sanno Marin poudaril prvi mož Nata.