Srbiji 600 milijonov evrov nepovratnih sredstev za hitro železnico med Beogradom in Nišem

Beograd, 28. februarja - Predstavniki srbske vlade in Evropske investicijske banke (EIB) so danes podpisali sporazum o prvi tranši nepovratnih sredstev za izgradnjo hitre železniške proge med Beogradom in Nišem v višini 598 milijonov evrov. Gre za del obsežnega 2,2 milijarde evrov vrednega finančnega paketa za projekt izgradnje desetega železniškega koridorja.