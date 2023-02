Umrl slovenski skladatelj in aranžer zabavne glasbe Dušan Porenta

Ljubljana, 28. februarja - V 91. letu je umrl slovenski glasbenik, skladatelj in aranžer zabavne glasbe Dušan Porenta. Novico o smrti so sporočili iz družinskega kroga. Njegovo življenjsko pot je najbolj zaznamovala izguba vida v zgodnjih najstniških letih, pisal pa je glasbo za radio in televizijo ter kot skladatelj sodeloval na različnih festivalih.