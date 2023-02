Transparency International: Strateške SLAPP tožbe so grožnja demokraciji

Ljubljana, 28. februarja - Strateške t. i. SLAPP tožbe zoper družbeno izpostavljene posameznike so grožnja demokraciji, so na današnjem dogodku v organizaciji Transparency International Slovenija ugotavljali sogovorniki. Zavzemajo se za osnovanje opornih točk za oblikovanje direktiv in posledično zakonodaje, ki se pripravlja tudi na ravni EU.