Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 28. februarja - Tečaji na newyorških borzah so izgubili ponedeljkov zagon in se v uvodu današnjega trgovanja večinoma gibljejo pod izhodišči. Vlagatelje skrbi, da bo obdobje visokih obrestnih mer trajalo dlje in v višjem obsegu od pričakovanega, hkrati pa so v pričakovanju objave nekaterih gospodarskih podatkov iz ZDA v nadaljevanju tedna.