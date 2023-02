Ljubljanska borza: SBI TOP s padcem

Ljubljana, 28. februarja - Trgovanje na Ljubljanski borzi se je končalo z negativnim predznakom. Indeks SBI TOP je zdrsnil za 0,71 odstotka in se ustalil pri 1191,90 točke. Borzni posredniki ustvarili za 592.524 evrov prometa. Najprometnejše so bile delnice Krke, ki so k skupnemu prometu prispevale 249.448 evrov, izgubile pa so skoraj odstotek vrednosti.