Lastniki mariborskega A&E Europe napovedali zaprtje mariborske tovarne

Maribor, 28. februarja - Vodstvo mariborskega proizvajalca sukancev A&E Europe, ki je del ameriške globalne skupine Elevate Textiles, je danes svet delavcev in sindikat seznanilo s strateškimi in organizacijskimi ukrepi, ki peljejo v postopno zapiranje obrata v Mariboru. Napovedali so tudi skorajšnji začetek pogajanj glede pravic zaposlenih z delavskimi predstavniki.