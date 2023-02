Sejem Megra letos pod sloganom Gradimo z naravo

Gornja Radgona, 28. februarja - Letošnji 32. Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale, obrti in trajnostnih tehnologij (Megra), ki ga družba Pomurski sejem pripravlja v Gornji Radgoni od 8. do 11. marca, bo potekal pod sloganom Gradimo z naravo. Na njem bodo predstavili najnovejše možnosti za sodobne, zelene novogradnje, za obnovo stavb in urejanje okolice.