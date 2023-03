Na razstavi na mariborski fakulteti predstavitev glasbe in časa Ubalda Vrabca

Maribor, 1. marca - Ob lanski 30. obletnici smrti skladatelja Ubalda Vrabca (1905-1992) sta Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice iz Trsta pripravila jubilejno razstavo, katere namen je prikazati skladateljevo glasbeno in družbeno-politično delovanje v zgodovinskem kontekstu.