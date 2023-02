Rusija in Azerbajdžan kritična do civilne misije EU v Armeniji

Baku, 28. februarja - Moskva in Baku sta danes kritizirala delo civilne misije Evropske unije v Armeniji (EUMA), katere cilj je normalizacija odnosov med Armenijo in sosednjim Azerbajdžanom. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je na obisku v Bakuju podvomil v legitimnost misije in med drugim dejal, da EU zlorablja odnose z Armenijo in Azerbajdžanom.