Dom starejših v Vrtojbi pripravljen na sprejem prvih uporabnikov

Šempeter-Vrtojba, 28. februarja - Po dolgoletnem iskanju rešitev za nepremičnino v Vrtojbi, kjer so že pred desetletjem načrtovali ureditev doma starejših občanov, naj bi stavba končno zaživela. Uredili so jo v dom za starejše občane, prve najemnike pa naj bi po letu prenove sprejela že kmalu. Dnevno bodo namestili do štiri uporabnike, je za STA povedal vodja projekta Jernej Merc.