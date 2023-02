Tihotapcu ljudi za nesrečo s smrtnim izidom v Avstriji šest let zapora

Železno, 28. februarja - V Železnem v avstrijski zvezni deželi Gradiščansko so danes na šest let zapora obsodili tihotapca ljudi, ki naj bi avgusta lani povzročil težko prometno nesrečo, v kateri so umrli trije prebežniki, 17 jih je bilo poškodovanih. Obtoženi je na sodišču krivdo delno priznal.