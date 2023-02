Ministri za energijo in promet v Stockholmu tudi o pripravljenosti EU na naslednjo ogrevalno sezono

Stockholm, 28. februarja - Ministri za energijo in promet so na neformalnem zasedanju v Stockholmu razpravljali o pripravljenosti EU na prihodnjo ogrevalno sezono ter o izzivih energetskega in prometnega sektorja. Ob robu zasedanja so se sestali tudi ministri sorodno mislečih jedrskih držav, ki po besedah državne sekretarke Tine Seršen redno naslavljajo aktualna vprašanja.