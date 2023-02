Urad za oskrbo migrantov na razpis za najem nastanitvenih objektov prejel tri ponudbe

Ljubljana, 28. februarja - Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov je na razpisano informativno javno zbiranje ponudb za najem opremljenih nastanitvenih objektov pravočasno prejel tri ponudbe. Kot so pojasnili za STA, se bo urad o ceni še pogajal, nato bo z najcenejšim ponudnikom sklenil pogodbo o najemu za obdobje petih let.