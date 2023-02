Moskva trdi, da je na jugu Rusije sestrelila ukrajinska drona

Moskva, 28. februarja - Oblasti v Moskvi so danes sporočile, da so njihove sile ponoči sestrelile dve ukrajinski brezpilotni letali, ki sta ciljali na civilno infrastrukturo na jugu Rusije. Gre za zadnjega v nizu incidentov z droni v Rusiji, za katere je Moskva okrivila Kijev. O domnevnih napadih z droni so poročali tudi iz drugih delov Rusije.