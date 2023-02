V javni obravnavi predlog novele zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti v šolstvu

Ljubljana, 28. februarja - V javni obravnavi je predlog novele zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti pri vzgoji in izobraževanju, po katerem bi se lahko otroci s posebnimi potrebami usmerili v prilagojeni in posebni vzgojno-izobraževalni program z odločbo o usmeritvi ne glede na občino stalnega bivališča. Rok za oddajo pripomb je 24. marec.