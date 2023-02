Smrekar: Ljudje imajo vedno prav

Planica, 28. februarja - Obisk svetovnega prvenstva v Planici bo bistveno nižji od prvotnih načrtov. Tematiko je danes novinarjem predstavil predsednik organizacijskega komiteja in Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar in potrdil, da razloge še analizirajo, odkrito pa priznal, da so navijači tisti, ki imajo na koncu prav.