Na Ljubljanski borzi zaspan začetek trgovalnega dne

Ljubljana, 28. februarja - Trgovanje na Ljubljanski borzi je dopoldne minilo v zaspanem vzdušju, saj ni bilo pravega prometa. Še največ poslov je bilo sklenjenih z delnicami NLB, za 116.520 evrov, potem ko so iz banke v petek sporočili, da je za njimi leto z rekordnim dobičkom. So pa ti vrednostni papirji do 11.30 izgubili 0,27 odstotka. SBI TOP je 0,02 odstotka pod gladino.