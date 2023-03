V britanskih muzejih zmanjkuje prostora za zgodovinske najdbe

London, 2. marca - Britanskim muzejem zmanjkuje prostora za shranjevanje zgodovinskih artefaktov, razlog so številne najdbe, odkrite med gradbenimi deli. Najdbe se časovno raztezajo čez več stoletij, od rimskih črepinj do keramike iz bronaste dobe, količina materiala, ki so ga odkrili naključno, pa bo kmalu postala nevzdržna, če ne bodo zgradili novih prostorov.