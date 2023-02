Na Hrvaškem cena za liter bencina in dizla izenačena

Zagreb, 28. februarja - Na Hrvaškem od danes veljajo nove maloprodajne cene pogonskih goriv. Cena bencina se ni spremenila in znaša 1,38 evra na liter, cena dizla, ki je prej stal 1,39 evra, pa se je znižala za en cent in se je izenačila s ceno bencina. Modri dizel se je pocenil za en cent in stane 0,88 evra na liter.