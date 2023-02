Dolžnosti inšpektorice za okolje in energijo prevzema Mirana Omerzu

Ljubljana, 28. februarja - Vlada je na dopisni seji izdala odločbo, s katero je Mirano Omerzu s 1. marcem imenovala za vršilko dolžnosti glavnega inšpektorja inšpektorata za okolje in energijo. Funkcijo bo opravljala do imenovanja glavnega inšpektorja po opravljenem natečajnem postopku, a največ šest mesecev oz. najdlje do 31. avgusta, so sporočili po dopisni seji vlade.