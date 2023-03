Na konferenci Alme Mater o napredku za varnost in dostojanstvo

Maribor, 10. marca - Zasebni visokošolski zavod Alma Mater Europaea - ECM v Mariboru gosti 11. mednarodno znanstveno konferenco Za človeka gre: Družbeni in tehnološki napredek za varnost in dostojanstvo. Med napovedanimi govorci so ekonomist Jeffrey Sachs, evropska komisarka Mariya Gabriel in predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti Klaus Mainzer.