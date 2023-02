Furs v nadzoru označenega goriva za kmetijstvo ugotovil eno kršitev

Ljubljana, 28. februarja - Kmetje ugodnosti do takojšnjega nakupa označenega goriva za kmetijstvo po nižji ceni ne zlorabljajo, saj tega goriva ne uporabljajo v prevoznih sredstvih, ki niso kmetijska mehanizacija, so zapisali v Finančni upravi RS (Furs). V 116 nadzorih so ugotovili eno kršitev.