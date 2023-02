Talibani naj bi ubili regionalnega poveljnika Islamske države

Kabul, 28. februarja - Talibanske sile so v nedeljo zvečer v Afganistanu ubile regionalnega poveljnika skrajne sunitske skupine Islamska država (IS) Karija Fateha, je v ponedeljek sporočil talibanski tiskovni predstavnik. Lanskoletno poročilo VS ZN je Fateha opisalo kot ključnega poveljnika, zadolženega za vojaške operacije na območju Indije, Irana in Srednje Azije.