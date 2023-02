Ljubljana, 28. februarja - Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik in poslanka Bojana Muršič bosta danes ob 11. uri v prostorih SD v DZ (prostor T/17) na Šubičevi 4 dala izjavo za medije v zvezi s poslansko pobudo glede podeljevanja soglasij za popoldansko delo specialistov, predstavila delo poslanske skupine in komentirala aktualno politično dogajanje, so sporočili iz SD.