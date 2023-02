Boston do zmage v Edmontonu, McDavid že pri 50 golih

Edmonton, 28. februarja - Hokejisti Boston Bruins so v severnoameriški ligi NHL v gosteh premagali Edmonton Oilers s 3:2. To je sedma zaporedna zmaga za najboljše moštvo lige, medtem ko so naftarji izgubili šestič na zadnjih osmih tekmah. Njihov zvezdnik in prvi strelec lige Connor McDavid je sicer že pri 50 zadetkih v sezoni.