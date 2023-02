Kratkohlačniki sklatili kelte z vrha lige NBA

New York, 28. februarja - Košarkarji Boston Celtics niso več vodilna ekipa vzhodne konference in severnoameriške lige. Kelti so mesto vodilne ekipe lige NBA zapravili po porazu v New Yorku, v Madison Square Gardnu, kjer so bili boljši člani domače zasedbe Knicks. Kratkohlačniki so slavili z izidom 109:94 za šesto zaporedno zmago in so po novem peti na vzhodu.