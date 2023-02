Murdoch priznal laži o ukradenih volitvah na Fox News

New York, 28. februarja - Predsednik družbe Fox Corp. Rupert Murdoch je leta 2021 na zaslišanju pred odvetniki podjetja Dominion priznal, da so komentatorji televizije Fox News širili lažne trditve nekdanjega predsednika Donalda Trumpa in njegovih zaveznikov, da so bile predsedniške volitve leta 2020 ukradene. Odlomki teh zaslišanj so bili objavljeni v ponedeljek.