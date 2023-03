Ajdovska Pilonova galerija praznuje 50-letnico

Ajdovščina, 6. marca - Pilonovo galerijo so v Ajdovščini odprli 21. septembra 1973. Kljub temu, da bo zaradi prenove in povezave s sosednjo Rustjevo hišo galerija zaprta skoraj vse leto, ob 50. obletnici pripravljajo več prireditev. V času zaprtja si želijo stik z obiskovalci ohranjati prek spleta in aktivnosti na terenu.