Newyorške borze dan sklenile z rastjo

New York, 27. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali v zelenem. Investitorji čakajo na podatke o prodaji največjih ameriških trgovcev, kot so Target in Costco, gospodarstvo pa je še vedno pregreto, zato bo verjetno potrebno dodatno zaostrovanje monetarne politike, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.