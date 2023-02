Messi in Putellas nogometaša leta 2022 po izboru Fife

Pariz, 27. februarja - Krovna nogometna zveza Fifa je danes v Parizu podelila nagrade najboljšim za leto 2022. Za najboljša nogometaša lanskega leta so razglasili Španko Alexio Putellas in Argentinca Lionela Messija. Trenerja leta pa sta postala Nizozemka Sarina Wiegman in Argentinec Lionel Scaloni.