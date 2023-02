V kvalifikacijah igralo 33 košarkarjev, na SP le najboljših 12

piše Žiga Bojc

Ljubljana, 28. februarja - Košarkarji Slovenije bodo od 25. avgusta do 10. septembra igrali na svetovnem prvenstvu v Aziji. To bo njihov četrti nastop na turnirju najboljših 32 ekip na svetu. Nanj so se uvrstili z 58,3-odstotno učinkovitostjo oziroma sedmimi zmagami in petimi porazi. V kvalifikacijah je zaigralo kar 33 slovenskih igralcev.