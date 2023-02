EU za eno leto podaljšala sankcije proti Belorusiji

Stockholm, 27. februarja - Evropska unija je danes za eno leto podaljšala sankcije proti Belorusiji, ker režim predsednika Aleksandra Lukašenka doma še vedno izvaja represijo in ker podpira rusko invazijo v Ukrajini. Da bodo sankcije veljale do 28. februarja 2024, je po njihovem letnem pregledu danes odločil Svet EU, so sporočili iz švedskega predsedstva EU.