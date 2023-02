Evropske borze navzgor; evro pridobiva, nafta se ceni

Frankfurt, 27. februarja - Borzni indeksi na stari celini in v ZDA so danes okrevali po občutnih padcih, ki jih je minuli teden povzročila vnovična zaskrbljenost pred nadaljnjim agresivnim zaostrovanjem obresti v ZDA. Vlagatelji so namreč ocenili, da je pameten čas za naložbe, pojasnjujejo analitiki. Pridobiva tudi evro, cene nafte pa se znižujejo.