Poklukar se je srečal s policijskima sindikatoma

Ljubljana, 27. februarja - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je danes srečal s predsednikom Policijskega sindikata Slovenije Rokom Cvetkom in podpredsednikom Sindikata policistov Slovenije Sebastjanom Korošcem. Med drugim so govorili o pomenu vzpostavitve kariernega sistema v policiji, ki je ena izmed prednostnih nalog ministrstva in policije tega mandata.