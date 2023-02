Začelo se je 52. tekmovanje mladih glasbenikov

Ljubljana, 27. februarja - Zveza slovenskih glasbenih šol je pripravila 52. državno tekmovanje mladih glasbenikov - Temsig, ki se je začelo danes in bo trajalo do 15. marca. Do takrat se bo pred strokovnimi žirijami, ki jih sestavljajo priznanih glasbeniki in pedagogi iz Slovenije in tujine, predstavilo približno 750 glasbenikov, so sporočili iz zveze.